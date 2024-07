Berrettini-Cachin diretta Atp Gstaad: segui la partita LIVE

Reduce dal ko contro Jannik Sinner nel derby andato in scena nel secondo turno di Wimbledon torna in campo Matteo Berrettini, al debutto in Svizzera sulla terra rossa dell' Atp 250 di Gstaad dove sfida oggi (16 luglio) il 29enne argentino Pedro Cachin (n.110 Atp). Il 28enne romano, di nuovo protagonista nel circuito dopo un difficile periodo segnato dagli infortuni e rientrato nella top 100 del ranking (ora è n.82), vuole proseguire la sua risalita. Segui la partita in diretta .

12:56

Berrettini-Cachin sul centrale: quando inizia la partita

Si giocherà sul centrale la sfida di primo turno dell'Atp 250 di Gstaad tra l'azzurro Matteo Berrettini e l'argentino Cachin. Dopo la vittoria in due set di Halys nel derby francese con Gasquet (7-6, 7-6) è ora in programma la prosecuzione del match tra Huesler e il serbo Medjedovic, che era stato interrotto dopo il primo set vinto al tie-break dallo svizzero. Al termine di questa sfida poi toccherà a Berrettini contro Cachin.

12:45

Non solo Berrettini a Gstaad: Fognini già agli ottavi, c'è anche Napolitano

Matteo Berrettini non è l'unico azzurro in tabellone a Gstaad: già agli ottavi Fabio Fognini, vittorioso in due set su Droguet, mentre Stefano Napolitano sfiderà tra poco il brasiliano Heide in un altro dei match di primo turno sulla terra rossa dell'Atp 250 svizzero.

12:37

Berrettini-Cachin Atp Gstaad: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Cachin, valida per il primo turno dell'Atp 250 di Gstaad, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e potrà inoltre essere seguita in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV.

12:30

Berrettini sfida Cachin a Gstaad: i precedenti

Sfida inedita per Matteo Berrettini nel primo turno dell'Atp 250 di Gstaad, dove sfiderà Pedro Cachin. Quello sulla terra rossa del torneo svizzerò sarà infatti il primo incrocio tra il 28enne romano e il 29enne argentino, che non si sono mai ritrovati di fronte prima di oggi nel circuito.

Gstaad, Svizzera