Musetti-Lajovic, quarti Atp Umago: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Dusan Lajovic a Umago 2024 , torneo Atp 250 di scena sulla terra rossa. L'azzurro ha beneficiato di un bye al primo turno, per poi superare il qualificato argentino Marco Trungelliti all'esordio sul mattone tritato in Croazia. In attesa di partire per Parigi in occasione delle Olimpiadi, il giovane carrarino prosegue il suo percorso nel circuito maggiore e disputerà i quarti di finale contro il serbo Lajovic, a sua volta vittorioso contro il romano Flavio Cobolli al secondo turno: un match da non perdere a Umago, in palio un posto al penultimo atto del torneo.

Musetti-Lajovic, quando si gioca il match

L'incontro tra Musetti e Lajovic, valido per i quarti di finale dell'Atp 250 di Umago 2024, andrà in scena giovedì 25 luglio al Goran Ivanisevic Stadion, come terzo evento in programma (dopo Rublev-Marozsan), non prima delle ore 21.00. A priori, il pubblico del torneo croato, spesso composto da tanti italiani, sosterrà con gioia e trasporto il protagonista azzurro sul Campo Centrale di riferimento.

Musetti-Lajovic, i precedenti

Musetti ha già affrontato Lajovic nel circuito maggiore, in due occasioni, tra qualificazioni e tabellone principale. Il primo incontro tra i due risale al Masters 1000 di Cincinnati 2022, secondo turno di quali sul cemento outdoor statunitense: vittoria dell'azzurro con un doppio 6-4; seconda sfida, nuovamente vinta dal carrarino, disputatasi all'Atp 500 di Amburgo dello stesso anno, questa volta sul rosso con il risultato di (4)6-7, 7-6(4), 6-3. Musetti, dunque, conduce gli scontri diretti con Lajovic per 2-0.

Musetti-Lajovic, dove vederla in tv

Il match tra Musetti e Lajovic a Umago sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. La sfida tra l'italiano e il serbo sarà peraltro fruibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Umago, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALI – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)