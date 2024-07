Berrettini-Hanfmann, semifinale Atp Kitzbuhel: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua a vincere e convincere Matteo Berrettini . Reduce dal secondo titolo della sua stagione conquistato a Gstaad , il tennista romano ha firmato la sua ottava vittoria consecutiva battendo Nicolas Moreno de Alboran con il punteggio di 7-6(5) 6-3 nei quarti di finale di Kitzbuhel 2024 , torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta. Un'altra grande prestazione per l'azzurro che ha vinto il quinto tie-break della sua settimana dopo i due successi ottenuti proprio in due tie-break contro Pavel Kotov prima e Alejandro Tabilo poi. A dividerlo dalla finale del torneo austriaco ci sarà ora Yannick Hanfmann , che in apertura di programma si era imposto con lo score di 7-6(2) 6-4 su Thiago Seyboth Wild .

Berrettini-Hanfmann, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Hanfmann, valevole per la semifinale dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2024, si disputerà venerdì 26 luglio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

Berrettini-Hanfmann, i precedenti

Tra Berrettini e Hanfmann non ci sono precedenti.

Berrettini-Hanfmann, dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Hanfmann a Kitzbuhel sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Kitzbuhel, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALI – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)