Musetti-Mensik, semifinale Atp Umago: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per la semifinale del torneo di Umago 2024 , evento Atp 250 di scena sulla terra rossa della città croata. L'azzurro ha sconfitto nei quarti di finale Dusan Lajovic al termine di una partita che l'ha visto avere la meglio in rimonta dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-0. Per Lorenzo, testa di serie numero 2 del tabellone, si tratta della quarta semifinale consecutiva dopo quelle raggiunte a Stoccarda , al Queen's e a Wimbledon . In attesa di partire per Parigi in occasione delle Olimpiadi , il carrarino prosegue dunque il suo percorso ad Umago e per un posto in finale affronterà il ceco Jakub Mensik .

Musetti-Mensik, quando si gioca il match

L'incontro tra Musetti e Mensik, valido per la semifinale dell'Atp 250 di Umago, andrà in scena venerdì 26 luglio sul Goran Ivanisevic Stadion non prima delle ore 19:00, come secondo match in programma dopo la sfida tra Andrey Rublev e Francisco Cerundolo, che prenderà il via alle 17:00.

Musetti-Mensik, i precedenti

Tra Musetti e Mensik non ci sono precedenti.

Musetti-Mensik, dove vederla in tv

Il match tra Musetti e Mensik a Umago sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. La sfida tra l'italiano e il ceco sarà peraltro fruibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Umago, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALI – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)