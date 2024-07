Errani ripescata nel singolare alle Olimpiadi: il motivo e chi sfiderà

Sara Errani giocherà anche il torneo di singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . La trentaesettene emiliana, attuale numero 95 del ranking WTA che si spinse però sino al numero 5 del mondo nel maggio del 2013, è entrata in extremis nel torneo a cinque cerchi al via sabato 27 luglio sulla terra rossa del Roland Garros dopo il forfait dell'australiana Daria Saville . All'esordio nella sua quinta Olimpiade, dove era già iscritta nel tabellone di doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini e in quello di doppio misto con Andrea Vavassori , l'azzurra affronterà la cinese Qinwen Zheng , numero 7 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, che pochi giorni fa ha conquistato il titolo a Palermo .

La storia di Errani alle Olimpiadi

Per Errani quella di Parigi 2024 sarà la quinta partecipazione ad un'Olimpiade. La storia di Sara ai Giochi Olimpici inizia a Pechino 2008, dove viene sconfitta al primo turno da Sam Stosur. Poi Londra 2012, dove sull'erba di Wimbledon cede al debutto a Venus Williams nell'anno della finale conquistata al Roland Garros. Il miglior risultato in singolare arriva a Rio 2016, con l'eliminazione al terzo turno contro Daria Kasatkina dopo i successi su Kiki Bertens e Barbora Strycova. Nell'ultima Olimpiade di Tokyo, la tennista italiana si è invece arresa al primo turno ad Anastasia Plavyuchenkova. In doppio ha invece raggiunto in coppia con Roberta Vinci i quarti di finale sia in Brasile che quattro anni prima a Londra.