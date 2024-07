Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 1: subito in campo Djokovic

È stato pubblicato il programma della prima giornata del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 , che prenderà ufficialmente il via nella giornata di sabato 27 luglio sulla terra rossa del Roland Garros . Non ci sarà Jannik Sinner ai nastri di partenza, fermato nei giorni scorsi da una tonsillite. A guidare il seeding sarà dunque Novak Djokovic , sorteggiato al primo turno con Matthew Ebden e atteso da un potenziale secondo turno da sogno con Rafael Nadal . A rappresentare i colori azzurri nel maschile saranno invece Lorenzo Musetti , testa di serie numero 11, Luciano Darderi , Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori . Nel day 1 dell'evento a cinque cerchi sarà subito impegnato Nole nel secondo match in programma sul Court Philippe Chatrier . Di scena anche il match della numero 4 del tabellone femminile Jasmine Paolini , che aprirà il programma del Suzanne Lenglen contro Ana Bogdan . In campo anche Darderi , Cocciaretto e tre match di doppio azzurri.

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 12:00 – (1) Swiatek vs Begu

a seguire – (1) Djokovic vs Ebden

Ore 19:00 – (6) Gonzalez/Molteni vs Alcaraz/Nadal

a seguire – Osaka vs Kerber

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 12:00 – Bogdan vs (4) Paolini

a seguire – Habib vs (2) Alcaraz

a seguire – (17) Garcia vs Cristian

a seguire – Hijikata vs (4) Medvedev

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 12:00 – (10) Ostapenko vs Osorio

a seguire – (14) Haddad Maia vs Gracheva

a seguire – Bergs vs (8) Tsitsipas

a seguire – Wawrinka vs Kotov

COURT 14

Ore 12:00 – Podoroska vs Parry

a seguire – (13) Auger Aliassime vs Giron

Non prima delle 15:00 – Bublik vs (7) Fritz

a seguire – (1) Gauff/Pegula vs Perez/Saville

COURT 6

Ore 12:00 – Draper vs Nishikori

a seguire – Griekspoor vs Norrie

a seguire – Echargui vs Evans

a seguire – Gille/Vliegen vs (8) Fils/HUmbert

COURT 7

Ore 12:00 – Darderi vs (9) Paul

a seguire – Siegemund vs (8) Collins

a seguire – Putintseva vs (12) Kostyuk

a seguire – Eubanks vs Hassan

COURT 8

Ore 12:00 – (11) Navarro vs Grabher

a seguire – Pigossi vs Yastremska

a seguire – Machac vs Zhang

a seguire – Darderi/Musetti vs Jarry/Tabilo

COURT 9

Ore 12:00 – Muchova vs (16) Fernandez

a seguire – Andreescu vs Tauson

a seguire – Haase vs Ofner

a seguire – (5) Dabrowski/Fernandez vs Burel/Gracheva

COURT 10

Ore 12:00 – Saville vs (6) Zheng

a seguire – Navone vs Borges

a seguire – Kichenok/Kichenok vs Wang/Zheng

COURT 11

Ore 12:00 – Koepfer/Struff vs (7) Metkic/Pavic

a seguire – (1) Bolelli/Vavassori vs Carreno Busta/Granollers

a seguire – Schmiedlova vs Boulter

a seguire – (3) Errani/Paolini vs Routliffe/Sun

COURT 12

Ore 12:00 – Kalinina vs Rus

a seguire – Balaji/Bopanna vs Reboul/Roger Vasselin

a seguire – Alexandrova/Vesnina vs Muchova/Noskova

a seguire – Yuan/Zhang vs (6) Haddad Maia/Stefani

COURT 13

Ore 12:00 – Martic vs Bucsa

a seguire – Cocciaretto vs (15) Shnaider

a seguire – Chan/Chan vs (2) Krejcikova/Siniakova

a seguire – Carle/Podoroska vs Korpatsch/Maria