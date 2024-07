Berrettini incredibile, che balzo nel ranking Atp dopo Kitzbuhel: ecco la nuova posizione

Matteo Berrettini si è incoronato campione al Generali Open, il torneo Atp 250 andato in scena sulla terra rossa di Kitzbuhel. Il tennista romano ha sconfitto in finale Hugo Gaston con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un'ora e 20 minuti di gioco riuscendo a conquistare il decimo titolo della sua carriera, il terzo trionfo stagionale dopo quelli di Marrakech e Gstaad. Un momento di forma semplicemente sensazionale per l'azzurro, che dopo aver vinto la rassegna svizzera della scorsa settimana, ha messo in fila altri cinque successi senza perdere un set: una serie incredibile che ha portato Matteo alla decima vittoria consecutiva con ben 20 set vinti di fila. Numeri importanti anche per quanto riguarda la classifica.