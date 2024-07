Quanto ha guadagnato Berrettini a Kitzbuhel, la cifra è da urlo

Matteo Berrettini non vuole più saperne di fermarsi. Il tennista romano sembra finalmente pronto a tornare ad altissimi livelli come testimoniano le prestazioni delle ultime settimane. Battendo in finale Hugo Gaston con il punteggio di 7-5 6-3, l'azzurro ha conquistato a Kitzbuhel il terzo titolo della sua stagione, il decimo della carriera a una sola settimana dal trionfo di Gstaad. Sulla terra rossa austriaca è arrivata per il nuovo numero 40 del mondo la decima vittoria consecutiva senza perdere un set. Numeri davvero impressionanti che proiettano Berrettini verso un finale di stagione da assoluto protagonista tra i Masters 1000 in programma sul cemento nordamericano, lo US Open e gli impegni di Coppa Davis.