Djokovic-Nadal, secondo turno Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La sfida da sogno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal è finalmente realtà . Dopo il successo ottenuto da Djokovic su Matthew Ebden con il punteggio di 6-0 6-1 nella giornata inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 , Nadal ha superato con qualche difficoltà in più Marton Fucsovics con lo score di 6-1 4-6 6-4 riuscendo a raggiungere il serbo al secondo turno del torneo a cinque cerchi. Il pubblico del Roland Garros è pronto ad accendersi per la sessantesima sfida di una rivalità infinita. L'ultimo precedente risale a due anni fa proprio sulla terra rossa di Parigi e a vincere fu lo spagnolo nei quarti di finale dell'edizione del 2022 dello Slam parigino.

Djokovic-Nadal, quando si gioca il match

L'incontro tra Djokovic e Nadal, valido per il secondo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena lunedì 29 luglio sul Philippe Chatrier come secondo match di giornata, al termine della sfida tra Iga Swiatek e Diane Parry in programma a partire dalle ore 12:00.

Djokovic-Nadal, i precedenti

Una rivalità storica quella tra Novak Djokovic e Rafael Nadal che conta ben 59 precedenti. Il serbo è avanti 30-29 nei confronti diretti, ma ha perso l'ultima sfida, quella che si è disputata proprio a Parigi nei quarti di finale del 2022. Sarà inoltre l'undicesimo incontro che si giocherà sulla terra rossa del Roland Garros dove Nadal ha vinto otto dei dieci incroci.

Djokovic-Nadal, dove vederla in tv

Il match tra Djokovic e Nadal alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.