Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 2: esordio per Musetti, Nadal sfida Fucsovics

Una domenica ricca di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Dopo la forte pioggia che si è abbattuta sulla capitale francese nel day 1 del torneo a cinque cerchi tante partite sono state rimandate e l'organizzazione è stata costretta agli straordinari per programmare la seconda giornata. A poche ore dalla sconfitta subita nella finale di Umago per mano di Francisco Cerundolo con il punteggio di 2-6 6-4 7-6(5), Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio alle Olimpiadi. Il tennista azzurro, numero 11 del tabellone, affronterà Gael Monfils nel quarto match in programma sul Court Suzanne Lenglen . Protagonisti anche tutti gli altri azzurri nel tabellone maschile con Luciano Darderi , Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori e in quello femminile con Lucia Bronzetti , Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani . Attesa per il debutto di Rafael Nadal , che sul Court Philippe Chatrier se la vedrà nel secondo match dalle ore 12:00 con l'ungherese Marton Fucsovics .

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 12:00 - Sorribes Tormo vs (9) Krejcikova

a seguire – Fucsovics vs Nadal

Non prima delle ore 19:00 – Tomljanovic vs Gauff

a seguire – (3) Zverev vs Munar

COURT SUZANNE LENGLEN

A partire dalle ore 12:00 – (7) Sakkari vs Kovinic

a seguire – (6) Ruud vs Taro

a seguire – (5) Pegula vs Golubic

a seguire – (11) Musetti vs Monfils

a seguire – Daniel/Nishikori vs Evans/Murray

COURT SIMONNE MATHIEU

A partire dalle ore 12:00 – (13) Auger-Aliassime vs Giron

a seguire – Siegemund vs (8) Collins

a seguire – Bergs vs (8) Tsitsipas

a seguire – Wawrinka vs Kotov

a seguire – Sherif vs Wozniacki

COURT 14

A partire dalle ore 12:00 – (13) Vekic vs Bronzetti

a seguire – Errani vs (6) Zheng

a seguire – Marozsan vs (10) Humbert

a seguire – Muchova vs (16) Fernandez

a seguire – Arnaldi vs (14) Fils

a seguire – Tsitsipas/Tsitsipas vs Borges/Cabral

COURT 6

A partire dalle ore 12:00 – Alexandrova vs Yue

a seguire – (10) Ostapenko vs Osorio

a seguire – Tabilo vs Safiullin

a seguire – Burel vs Siniakova

a seguire – Popyrin vs (16) Jarry

COURT 7

A partire dalle ore 12:00 – Moutet vs Nagal

a seguire – (5) De Minaur vs Struff

a seguire – Darderi vs (9) Paul

a seguire – (14) Haddad Maia vs Gracheva

a seguire – Raonic vs Koepfer

a seguire – Balaji/Bopanna vs Monfils/Roger Vasselin

COURT 8

A partire dalle ore 12:00 – Cocciaretto vs (15) Shnaider

a seguire – Haase vs Ofner

a seguire – Sun vs (12) Kostyuk

a seguire – Machac vs Zhang

a seguire – Mensik vs Shevchenko

a seguire – Habib/Hassan vs Ebden/Peers

COURT 9

A partire dalle ore 12:00 – Etcheverry vs Seyboth Wild

a seguire – Martinez vs Vavassori

a seguire – Martic vs Bucsa

a seguire – Lajovic vs Marterer

a seguire – Bolelli/Vavassori vs Carreno Busta/Granollers

a seguire – Errani/Paolini vs Routliffe/Sun

COURT 10

A partire dalle ore 12:00 – Carle vs Maria

a seguire – Erchagui vs Evans

a seguire – Griekspoor vs Norrie

a seguire –Kalinina vs Rus

a seguire – (11) Navarro vs Grabher

a seguire – Rus/Schuurs vs Garcia/Parry

COURT 11

A partire dalle ore 12:00 – Andreescu vs Tauson

a seguire – Eubanks vs Hassan

a seguire – Schmiedlova vs Boulter

a seguire – (12) Baez vs Monteiro

a seguire –Pigossi vs Yastemska

a seguire – Griekspoor/Koolhof vs Fucsovics/Marozsan

COURT 12

A partire dalle ore 12:00 – Noskova vs Wang

a seguire – Draper vs Nishikori

a seguire – Podoroska vs Parry

a seguire – Cerundolo vs Barrios Vera

a seguire – Aoyama/Shibahara vs Bogdan/Cristian

a seguire – Begu/Niculescu vs Hsieh/Tsao

COURT 13

A partire dalle ore 12:00 – Wang vs Korpatsch

a seguire – Uchiyama vs Svitolina

a seguire – Navone vs Borges

a seguire – Linette vs Borges

a seguire – Frech vs Tomova

a seguire – Dabrowski/Fernandez vs Burel/Gracheva