Olimpiadi tennis 2024, i programma del day 7: semifinali per Musetti ed Errani/Paolini

Il programma completo del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 , per quanto riguarda la giornata di venerdì 2 agosto . Gli appassionati italiani fremono per poter seguire le semifinali con gli atleti azzurri protagonisti: Lorenzo Musetti nel singolare maschile e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile. Mai, da 100 anni a questa parte, dei tennisti nostrani erano arrivati così lontano nel torneo olimpico: l’ultimo era stato Uberto de Morpugo nel 1924.

Musetti-Djokovic ed Errani/Paolini-Muchova/Noskova in semifinale

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic, testa di serie numero 1, al penultimo atto dei Giochi Olimpici per quanto concerne il tennis singolare. Il carrarino ha eliminato Alexander Zverev ai quarti, tedesco con la medaglia d’oro al collo a Tokyo 2020: adesso il sogno è replicare il successo sul campionissimo serbo a Montecarlo 2023. Lo straordinario atleta di Belgrado non ha bisogno di presentazioni e servirà il miglior 'Muso' per passare il turno, sebbene 'Djoker' non sia nelle migliori condizioni fisiche dopo un infortunio al ginocchio e una recente ricaduta.

Sara Errani e Jasmine Paolini, invece, dopo aver dominato senza problemi l’incontro con le britanniche Boulter/Watson, sfideranno le pericolose ceche Karolina Muchova e Linda Noskova. La prima citata tra le tenniste della Repubblica Ceca, Muchova, è una sensazionale giocatrice di tocco, in evidenza in singolare per il vasto repertorio tecnico e la leggiadria nei pressi della rete. La seconda, Noskova, è una giovane e talentuosa giocatrice, seppur non esattamente una doppista: esplosiva da fondocampo nonché generalmente in rampa di lancio. Errani e Paolini partono da favorite per via della superficie, la terra rossa, ma attenzione alle ostiche avversarie.

Olimpiadi tennis, il programma di venerdì 2 agosto

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 13.30

Auger-Aliassime – Alcaraz [2]

Swiatek [1] – vs Schmiedlova

Non prima delle ore 19.00

Djokovic [1] – Musetti [11]

Siniakova/Machac-Wang/Zhang

COURT SUZANNE LENGLEN

A partire dalle ore 12.00

Muchova/Noskova-Errani/Paolini [3]

Ebden/Peers-Fritz/Paul [3]

Dabrowski/Auger-Aliassime-Schuurs/Koolhof

Bucsa/Sorribes Tormo-Andreeva/Shnaider