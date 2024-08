Sinner e Cobolli diretta Cincinnati: segui le partite di oggi LIVE

20:07

Monfils vince il secondo set con Alcaraz: slitta l'inizio di Sinner-Thompson

Il francese pareggia i conti nella sfida contro lo spagnolo: 7-6 (5) al tie-break dopo un'ora e 32' di gioco. Slitta così l'orario di inizio della partita tra Sinner e Thompson, terzo match in programma sul Centrale di Cincinnati.

20:02

Sinner, il compleanno speciale da numero uno: le cinque cose che non sapete di lui

Dalla passione per il Milan al rapporto con la sconfitta: il numero uno al mondo compie 23 anni e vi raccontiamo qualche segreto. LEGGI TUTTO

20:00

Sinner-Thompson, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Thompson a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Cincinnati - Stati Uniti