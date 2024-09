Battaglino, Tas conferma 4 anni dopo positività al Clostebol: le differenze col caso Sinner

Nessuno sconto alla squalifica di 4 anni per Stefano Battaglino. Il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto il ricorso del tennista azzurro con best ranking di numero 760 del mondo, che nell'ottobre del 2023 era stato allontanato dai campi per una positività al Clostebol, lo stesso steroide anabolizzante a cui era risultato positivo anche Jannik Sinner durante un test effettuato al torneo di Indian Wells. Battaglino chiedeva una riduzione della sanzione per "nessuna colpa o negligenza" o, in subordine, "nessuna colpa o negligenza significative", affermando che la contaminazione con la sostanza proibita fosse avvenuta a causa di massaggio ricevuto da un fisioterapista durante un medical timeout effettuato in un torneo in Marocco.