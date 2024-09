Alcaraz e la rivalità con Sinner: "Non mentirò". Poi lancia un appello

Alcaraz: "Sinner mi aiuta a migliorare"

Carlos Alcaraz non ha mai nascosto la stima e il rispetto che nutre nei confronti del numero uno al mondo. Una rivalità quella tra lo spagnolo e l'azzurro che è spesso stata associata a quella tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. "Beh, molte persone ne parlano - ha detto Alcaraz a riguardo -. Non mentirò, spero che la rivalità tra me e Jannik sarà uguale o quasi a quella che hanno avuto i Big Three durante tutta la loro carriera. Non lo so però come andranno le cose. Questo è il primo anno in cui abbiamo conquistato tutti e quattro i titoli del Grande Slam. Sinner mi spinge a essere un giocatore migliore. Se rimarremo a questo livello, penso che costruiremo anche un grande rapporto fuori dal campo. Spero di averlo nel tour per molto tempo, perché lui mi porta ad allenarmi al 100% solo per provare a batterlo". Il numero 3 del mondo è stato poi interrogato sul calendario e ha lanciato un appello: "Il calendario è così serrato che a volte ho davvero voglia di prendermi dei giorni per me, ma non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare. Succede che a volte non abbia voglia andare a giocare un torneo: devo essere sincero, mi sono sentito così spesso. Mi è capitato di non essere per nulla motivato, eppure ho detto e ripetuto che il mio miglior tennis lo gioco quando riesco a sorridere e posso divertirmi in campo. È il modo migliore per motivarmi ad andare a disputare un torneo".