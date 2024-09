McEnroe, la frase su Alcaraz: "È davvero impressionante"

Guidato dalle vittorie di un Carlos Alcaraz in grande spolvero, il Team Europe ha conquistato la vittoria per 13-11 sul Team World nella settima edizione della Laver Cup, andata in scena quest’anno sul veloce indoor dell'Uber Arena di Berlino. Dopo aver aperto la giornata conclusiva dell'evento di esibizione a squadre con il successo in doppio con Casper Ruud su Ben Shelton e Frances Tiafoe con lo score di 6-2 7-6(6), Alcaraz ha sconfitto nell'incontro decisivo anche Taylor Fritz con il punteggio di 6-2 7-5, riuscendo a completare una rimonta che sembrava insperata dopo il vantaggio ottenuto dal Team World nei primi due giorni. Anche Alexander Zverev ha contribuito al successo della squadra capitanata da Bjorn Borg: il tedesco ha infatti battuto nel secondo singolare Frances Tiafoe per 6-7(5) 7-5 10-5.

McEnroe, l'elogio ad Alcaraz

In conferenza stampa John McEnroe, capitano del Team World, ha voluto elogiare il campione spagnolo, per il quale ha speso belle parole: "Direi che è uno dei cinque giocatori più veloci e agili che abbia mai visto su un campo da tennis. Il suo talento con le mani è incredibile, può fare quello che vuole con la palla, ha una sensibilità impressionante. In più, la potenza che è capace di mettere nei suoi colpi è sorprendente". Alle dichiarazioni di McEnroe, si aggiungono anche quelle di Ben Shelton: "È difficile accettare quello che è successo perché sento di aver giocato ad altissimo livello per quasi tutta la partita. Ho avuto buone occasioni nel primo set, ma ogni piccolo errore contro Carlos quando è a questo livello è fatale. Penso che avrei potuto prendere delle decisioni tattiche migliori nei punti importanti, ma non c'è margine di errore davanti a lui quando è in questo stato di forma".