Alcaraz risponde a Sinner sul calendario: "Molti sono d'accordo con me"

Continua il botta e risposta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Dopo essere stato protagonista nella vittoria del Team Europe nella Laver Cup di Berlino , anche lo spagnolo è arrivato in Cina dove ha iniziato a preparare l'esordio nell' Atp 500 di Pechino che lo vedrà opposto a Giovanni Mpetshi Perricard . Nella consueta conferenza stampa pre-torneo, il numero 2 del tabellone è tornato a parlare del calendario dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi per il quale anche Sinner aveva detto la sua.

Alcaraz, nuova risposta a Sinner

Tra i giocatori più attesi a Pechino, Sinner e Alcaraz, rispettivamente prima e seconda testa di serie del torneo, continuano il loro botta e risposta a distanza. "Molti giocatori sono d'accordo con lui me, dobbiamo fare qualcosa al riguardo - ha detto Alcaraz in conferenza -. Ho visto e ho sentito molti giocatori lamentarsi del programma, anche del calendario. Il programma è piuttosto lungo. Ma noi giocatori possiamo ancora scegliere cosa giocare e cosa no. Sto parlando per me, il programma è stato così serrato dalla prima settimana di gennaio fino all'ultima di novembre. Dobbiamo parlarne tra di noi e dobbiamo fare qualcosa al riguardo".