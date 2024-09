Alcaraz sempre più nervoso, litiga con il giudice di sedia: "Non mi fanno respirare"

Alcaraz nervoso: la lite con il giudice di sedia a Pechino

Mentre serviva per il primo set gli è stato dato un avvertimento per aver superato il tempo di servizio e così ha dato sfogo alla sua rabbia contro il giudice di sedia. "Non posso giocare a tennis in questo modo. Questo non è tennis. Cos'è questo?". "Non mi hanno mai dato un avvertimento in vita mia", ha osservato anche Alcaraz, sottolineando che ne ha avuti due durante il set. "Ero arrabbiato per quello che era successo durante il match - ha spiegato ancora lo spagnolo a fine partita -, sinceramente non avevo neanche un attimo per riposarmi o almeno sentivo come se non mi lasciavano neanche respirare. Ho chiuso un punto a rete, sono andato a prendere asciugamani e ho seguito mia routine e mi hanno richiamato, questo mi ha fatto arrabbiare". Da parte sua il pubblico presente sugli spalti è scoppiato in un applauso dopo aver ascoltato le lamentele del tennista spagnolo che poi avrebbe vinto la partita in due set (6-4, 6-4), staccando il pass per gli ottavi dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor.