Riyadh presenta il suo torneo: il video con Sinner e gli altri è pazzesco

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cresce l'attesa per il Riyadh Season 2024 , un evento di larga scala che ingloba al suo interno intrattenimento, cultura e sport che vanno in scena nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh . Tra questi spicca il torneo di tennis che vedrà sfidarsi i giocatori più forti del pianeta: dal numero uno al mondo, Jannik Sinner , alla leggenda Novak Djokovic fino a Carlos Alcaraz , campione in carica a Parigi e Wimbledon . Saranno presenti anche Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune . Quando? Il 16, 17 e 19 ottobre in Arabia Saudita .

Riyadh Season tennis cup: il video di presentazione è pazzesco

Il video, intitolato "Call of the Kings", riscuote un grande successo sui social: in un tempio sotterraneo in mezzo al deserto, tre uomini incappucciati raggiungono una cripta e risvegliano una potente pallina da tennis che raggiunge i big six: il primo è Carlos Alcaraz, solitario nel deserto intento a sfidare un avversario ignoto. Il secondo è Jannik Sinner versione "imperatore": il numero uno al mondo è intento a scolpire una statua che porta il suo volto. Scultura distrutta poi dalla pallina che solca i mari del nord e raggiunge Holger Rune. Il danese trasforma la sua spada in una racchetta e spedisce la pallina verso Daniil Medvedev, in sella a un orso. Infine, la pallina raggiunge prima Rafa Nadal e poi Novak Djokovic che la colpisce indirizzandola verso un trono ai piedi di un campo da tennis infuocato che affaccia su Riyadh. Tanti gli utenti sorpresi su X: "Questo video promozionale è molto meglio della maggior parte dei film presenti su Netflix", scrive uno di loro.