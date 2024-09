Alcaraz-Medvedev, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Se nella parte alta del tabellone ci sarà Jannik Sinner , che ha sconfitto ai quarti di finale Jiri Lehecka con il punteggio di 6-2 7-6(6), in lizza per la finale dell' Atp 500 di Pechino , a contendersi l'altro posto saranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev , rispettivamente testa di serie numero 2 e 3 del tabellone. Il tennista spagnolo ha avuto vita piuttosto facile contro Karen Khachanov , sconfitto per 6-2 7-5, così come il russo, finalista della passata edizione del torneo, che ha invece eliminato Flavio Cobolli con lo score di 6-2 6-4.

Alcaraz-Medvedev, quando si gioca il match

La sfida tra Alcaraz e Medvedev, valevole per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà martedì 1 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium non prima delle ore 10:00.

Alcaraz-Medvedev, i precedenti

A Pechino andrà in scena l'ottavo atto della rivalità tra Alcaraz e Medvedev, con lo spagnolo avanti 5-2 nei confronti diretti. Alcaraz ha vinto le ultime due sfide, entrambe andate in scena quest'anno: 7-6(5) 6-1 nella finale del Masters 1000 di Indian Wells e 6-7(1) 6-3 6-4 6-4 nella semifinale di Wimbledon.

Alcaraz-Medvedev, dove vederla in tv

L'incontro tra Alcaraz e Medvedev a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)