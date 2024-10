Medvedev, svelata la frase che ha fatto ridere Alcaraz a Pechino

Medvedev non ha perso il sorriso dopo la sconfitta con Alcaraz. È diventato subito virale il caloroso abbraccio con lo spagnolo, che lo aveva appena sconfitto in finale. Tutti si sono chiesti subito cosa avesse detto di così divertente il russo a Carlos. È stato proprio Medvedev a svelare l'arcano in conferenza stampa: "Gli ho detto che la prossima volta mi tingerò i capelli di biondo e scriverò Botic sulla maglia. Oggi ho giocato abbastanza bene, ma non vedo come io possa batterlo in una giornata del genere".