Medvedev non ci sta, polemico messaggio alla telecamera durante la sfida con Alcaraz

Curioso siparietto durante la semifinale a Pechino tra Medvedev e Alcaraz. Durante il primo set, sul 6-5 per lo spagnolo, il russo ha chiamato il Supervisor lamentandosi perché i monitor dello stadio non mostravano le immagini dell’occhio di falco. “Perché non posso vedere dove rimbalza la palla?”, in sostanza la lamentela di Medvedev, che poi si è rivolto direttamente alla telecamera per dire: "Perché allora l'ATP paga Hawk Eye? Hawk Eye fa schifo, no? Non fidatevi di Hawk Eye. Non è il mio sponsor". Il russo si è arrabbiato soprattutto per un punto assegnato ad Alcaraz sul 5-5, 0-15, grazie all'occhio elettronico. L'immagine della palla però non si è vista: questo ha fatto perdere la pazienza a Medvedev.