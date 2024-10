Kyrgios, il post misterioso sui social scatena i tifosi

Dopo le critiche scatenate sui social attraverso le continue frecciate rivolte a Jannik Sinner sul caso doping, Nick Kyrgios sembra pronto a tornare a far parlare il campo. È quanto si evince dal misterioso post pubblicato sulle sue pagine ufficiali, che ha scatenato i fan. Il tennista australiano, che in carriera ha disputato la finale di Wimbledon nel 2022 perdendo da Novak Djokovic e ha raggiunto il suo best ranking di numero 13 Atp nel 2016, sta preparando il ritorno dopo l'infortunio.