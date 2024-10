Sinner, quando torna in campo dopo la finale a Pechino

Jannik Sinner esce sconfitto dalla finale dell'Atp 500 di Pechino. Il numero uno al mondo, che lo scorso anno aveva sconfitto Daniil Medvedev nell'ultimo atto, si è arreso a Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3) al termine di una partita bellissima. Lo spagnolo ha conquistato il sedicesimo titolo della sua carriera. Per l'azzurro si tratta invece della prima sconfitta dall'eliminazione rimediata nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal per mano di Andrey Rublev. Il campione azzurro potrà subito voltare pagina: tra qualche giorno sarà di nuovo in campo.