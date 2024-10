Sinner-Alcaraz, diretta Pechino finale: secondo set allo spagnolo, si va al terzo. Tennis LIVE

La finale dell' Atp 500 di Pechino regala la decima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Dopo 117 giorni dall'ultima volta, con vittoria dello spagnolo in semifinale del Roland Garros, i due rivali tornano a sfidarsi oggi (2 ottobre) con in palio il titolo dell'open cinese sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center. Lo spagnolo, n. 3 Atp e seconda testa di serie del torneo, è avanti 5-4 nel bilancio contro l'azzurro , numero uno del mondo e detentore del titolo. Segui la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:28

Sinner-Alcaraz 1-1 (7-6, 4-6): servizio a zero per lo spagnolo

Immediata replica di Alcaraz: lo spagnolo tiene il servizio a zero e riaggancia subito Sinner (1-1) nel terzo set della finale di Pechino.

13:25

Sinner-Alcaraz 1-0 (7-6, 4-6): Jannik parte bene nel terzo set

Buona partenza di Sinner nel terzo set: Jannik tiene agevolmente il servizio e si porta avanti 1-0 su Alcaraz in questo decisivo parziale della finale di Pechino.

13:19

Sinner-Alcaraz 4-6 (7-6): secondo set allo spagnolo, si va al terzo

Servizio tenuto a zero da Alcaraz che chiude così il secondo set sul 6-4, allungando così al terzo la finale di Pechino contro Sinner che aveva invece vinto il primo parziale al tie-break.

13:15

Sinner-Alcaraz 4-5 (7-6): il murciano trova il break

Break di Alcaraz nel nono game del secondo set: sotto 15-40, Sinner si salva sulla prima occasione ma non sulla seconda chance sfruttata dal murciano che ora è avanti 5-4 nel secondo set e al cambio di campo andrà a servire per allungare la finale di Pechino al terzo.

13:09

Sinner-Alcaraz 4-4 (7-6): game infinito vinto dallo spagnolo

'Infinito' l'ottavo game del secondo set della finale di Pechino tra Sinner e Alcaraz: a vincerlo ai vantaggi lo spagnolo dopo aver annullato due palle break all'azzurro, agganciato sul 4-4.

12:53

Sinner-Alcaraz 4-3 (7-6): due palle break annullate dall'azzurro

Sinner tiene il servizio con il brivido: due palle break annullate sul 15-40 e game vinto ai vantaggi dall'azzurro, che torna avanti su Alcaraz (4-3) nel secondo set della finale di Pechino.

12:48

Sinner-Alcaraz 3-3 (7-6): si resta on serve

Combattuto il sesto game del secondo set, con Alcaraz che tiene il servizio ai vantaggi e riaggancia Sinner sul 3-3: si resta on serve.

12:41

Sinner-Alcaraz 3-2 (7-6): game a zero anche per Jannik!

Come Alcaraz nel game precedente anche Sinner tiene il servizio a zero e torna avanti (3-2) nel secondo set della finale di Pechino.

12:39

Sinner-Alcaraz 2-2 (7-6): servizio tenuto a zero dal murciano

Alcaraz non ha alcuna intenzione di mollare: servizio tenuto a zero dal murciano che riaggancia Sinner sul 2-2 nel secondo set della finale di Pechino (con l'azzurro che ha vinto il primo al tie-break)

12:35

Sinner-Alcaraz 2-1 (7-6): Jannik torna avanti

Sinner continua a servire bene e tiene senza troppi affanni il proprio turno di battuta: già in vantaggio di un set, Jannik torna avanti (2-1) nel secondo parziale della finale di Pechino contro Alcaraz.

12:32

Sinner-Alcaraz 1-1 (7-6): reazione dello spagnolo

Reazione di Alcaraz, che tiene il servizio e riaggancia Sinner (1-1) nel secondo set della finale di Pechino, con l'azzurro avanti 1-0 nel conteggio dei parziali.

12:27

Sinner-Alcaraz 1-0 (7-6): l'azzurro parte bene nel secondo set

Buona partenza per Sinner nel secondo set: Jannik tiene il servizio e si porta subito avanti (1-0) su Alcaraz, chiamato a reagire dopo aver perso al tie-break il primo parziale (con due set point non sfruttati).

12:22

Sinner-Alcaraz 7-6: Jannik vince il tie-break 8-6 e conquista il primo set!

Sinner vince il tie-break 8-6 dopo aver salvato due set point sul 4-6 e conquista così il primo set (7-6) della finale di Pechino contro Alcaraz.

12:19

Sinner-Alcaraz 6-6: due set point salvati da Jannik, il tie-break va avanti!

Due set-point salvati da Sinner, che gira di nuovo in parità (6-6) nel tie-break del primo set della finale di Pechino contro Alcaraz.

12:14

Sinner-Alcaraz 6-6: si gira sul 3-3 nel tie-break

Nessun mini-break in avvio di tie-break: Sinner e Alcaraz servono entrambi bene e girano sul 3-3.

12:10

Sinner-Alcaraz 6-6: Jannik salva un set point, si va al tie-break!

Nonostante due doppi falli e qualche problema al ginocchio destro, Sinner salva un set-point e tiene il servizio riagganciando Alcaraz sul 6-6: il primo set della finale di Pechino si deciderà al tie-break!

12:02

Sinner-Alcaraz 5-6: servizio tenuto a zero dal murciano

Reazione di Alcaraz, che tiene il servizio 'a zero' e torna avanti 6-5 su Sinner: il murciano si assicura così almeno il tie-break in questo primo set della finale a Pechino.

12:00

Sinner-Alcaraz 5-5: si torna in parità!

Sinner tiene il servizio senza troppi affanni e conferma il break del game precedente, riagganciando Alcaraz sul 5-5 nel primo set della finale a Pechino.

11:54

Sinner-Alcaraz 4-5: break di Jannik e set riaperto!

Break di Sinner, che sul 30-40 sfrutta la prima chance e riapre questo primo set: Alcaraz è ora avanti 5-4 ma Jannik andrà a servire al cambio di campo per ristabilire la parità.

11:50

Sinner-Alcaraz 3-5: l'azzurro non molla

Al servizio con palle nuove, Sinner tiene agevolmente il proprio turno di battuta restando a galla: Alcaraz è ora avanti 5-3 e andrà a servire per portare a casa il primo set della finale di Pechino.

11:45

Sinner-Alcaraz 2-5: servizio tenuto a zero dallo spagnolo

Alcaraz continua a servire e a giocare bene e tiene a zero il proprio turno di battuta: lo spagnolo è ora avanti 5-2 su Sinner nel primo set della finale di Pechino.

11:42

Sinner-Alcaraz 2-4: Jannik prova a restare nel set

Reazione di Sinner che tiene il servizio e prova a restare a galla in questo primo set, accorciando le distanze da Alcaraz che ora conduce 4-2.

11:37

Sinner-Alcaraz 1-4: Carlos conferma il break

Turno di servizio tenuto senza troppi affanni e break confermato per Alcaraz, che vola così sul 4-1 nel primo set della finale di Pechino contro Sinner.

11:33

Sinner-Alcaraz 1-3: break del murciano!

Primo break della finale a Pechino e a trovarlo è Alcaraz: complice anche un doppio fallo sul 15-15 e con poche prime in campo, Sinner cede il servizio e deve ora inseguire il murciano che è avanti 3-1 nel primo set.

11:27

Sinner-Alcaraz 1-2: palla break annullata dallo spagnolo

Nel terzo game è Alcaraz a salvarsi, costretto ad annullare una palla break sul 30-40: lo spagnolo resta però lucido e tiene il servizio, tornando avanti (2-1) su Sinner nel primo set della finale dell'Atp 500 di Pechino.

11:21

Sinner-Alcaraz 1-1: Jannik si salva da 0-40!

Turno di battuta con il brivido per Sinner, che va sotto 0-40 ma annulla tre palle break e la spunta poi ai vantaggi: l'azzurro riaggancia Alcaraz sull'1-1 nel primo set della finale a Pechino.

11:14

Sinner-Alcaraz 0-1: lo spagnolo tiene il primo servizio

Primo game ad Alcaraz, che va sotto 15-30 ma poi recupera e tiene il servizio portandosi avanti 1-0 su Sinner nel primo set della finale di Pechino.

11:11

Sinner-Alcaraz: iniziata la finale a Pechino

Iniziata la finale dell'Atp 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il primo a servire è lo spagnolo.

11:08

Pechino, Sinner e Alcaraz si scaldano prima della finale

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno effettuando il riscaldamento sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center, dove tra poco si sfideranno nella finale dell'Atp 500 di Pechino.

11:04

Sinner e Alcaraz entrano in campo: applausi del pubblico

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono appena entrati in campo tra gli applausi del pubblico, ansioso di assistere alla finale dell'Atp 500 di Pechino sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center.

10:57

10:50

10:42

Pechino, Sabalenka e Muchova ai quarti nel femminile

Continua il momento d'oro di Aryna Sabalenka, che approda nei quarti del "China Open", torneo Wta 1000 con 8.955.610 dollari di montepremi, in corso sui campi in duro di Pechino. La bielorussa, numero 2 del mondo ma prima testa di serie, si è sbarazzata di Madison Keys in due set (6-4 6-3) centrando la 15esima vittoria di fila: la campionessa degli ultimi Us Open non perde dai quarti di Toronto dallo scorso agosto. Per un posto in semifinale se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, che ha lasciato appena due giochi (6-2 6-0) a Cristina Bucsa.

10:33

Pechino, il cammino di Sinner fino alla finale

Due set lasciati per strada da Jannik Sinner nel suo cammino fino alla finale dell'Atp 500 di Pechino in cui sfiderà Carlos Alcaraz. Per il numero uno del mondo (e primo favorito del seeding) vittorie in tre set contro il cileno Jarry (n.28 Atp) e il russo Safiullin (n.69 Atp), poi i successi più netti sul ceco Lehecka (n.37 Atp) e il cinese Bu (n.96 Atp).

10:26

Pechino, il cammino di Alcaraz fino alla finale

Percorso netto finora per Carlos Alcaraz nell'Atp 500 di Berlino. Seconda testa di serie, il numero 3 del mondo non ha perso alcun set battendo nell'ordine il francese Mpetshi Pericard (n.51 Atp), l'olandese Griekspoor (n.39 Atp) e i russi Khachanov (n.27 Atp) e Medvedev (n.5 Atp e terzo favorito del seeding).

10:18

10:09

10:00

Pechino, premiati Bolelli e Vavassori: terzo titolo stagionale per gli azzurri

Aspettando Sinner, sventola giàl tricolore a Pechino. In questo momento è in corso la premiazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che alla quinta finale stagionale nel circuito si sono aggiudicati il 'China Open' di doppio, Atp 500 da 3.720.165 dollari di scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Superando Harri Heliovaara ed Henry Patten (campioni in carica di Wimbledon e terzi favoriti del seeding) i due azzurri, teste di serie numero 1, hanno centrato il terzo titolo in questo 2024 dopo Buenos Aires e Halle (sconfitti invece nelle finali dello Slam all'Australian Open e al Roland Garros).

9:54

9:45

Pechino, la prima finale è azzurra: Bolelli e Vavassori trionfano in doppio

In attesa della finale tra Sinner e Alcaraz a Pechino è andata in scena questa mattina quella del doppio, che ha visto gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfare superando nella sfida decisiva la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, sconfitti in tre set (4-6, 6-3, 10-5). TUTTI I DETTAGLI

9:40

Sinner-Alcaraz: il bilancio dei precedenti

Quello di oggi nella finale dell'Atp 500 di Pechino sarà il decimo confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con il bilancio leggermente a favore dello spagnolo che 'conduce' 5-4. Proprio qui a Pechino lo scorso anno ma in semifinale l'ultimo successo di Sinner (che la spuntò in due set poi vinse il titolo), mentre le due sfide di quest'anno sono state vinte entrambe da Alcaraz (in tre set nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells e in cinque set nella semifinale del Roland Garros poi vinto dallo spagnolo).

9:32

Non solo Pechino: al Masters 1000 di Shanghai subito fuori Nardi

In attesa della finale dell'Atp 500 di Pechino tra Sinner e Alcaraz, sono iniziate le sfide di primo turno al Masters 1000 di Shanghai (a cui prenderanno parte anche il numero uno del mondo e lo spagnolo entrando però in tabellone direttamente al secondo turno). Esordio amaro per Luca Nardi: il 21enne di Pesaro, numero 89 del ranking, è stato battuto in tre set (6-4, 1-6, 1-6 in un'ora e 35 minuti di partita) dal francese Alexandre Muller, numero 74.

9:25

9:16

