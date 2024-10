Sinner in viaggio con Alcaraz dopo Pechino: la frase a sorpresa dell'allenatore

Dopo la spettacolare battaglia che ha deciso l' Atp 500 di Pechino , Jannik Sinner e Carlos Alcaraz viaggiano insieme verso Shanghai . Il numero uno al mondo ha perso la prima finale del suo 2024 dopo i successi Slam agli Australian Open e agli US Open e i trionfi di Rotterdam , Miami , Halle e Cincinnati arrendendosi allo spagnolo in rimonta con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3) dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Dopo la sconfitta, Sinner sembra già aver voltato pagina: l'azzurro sarà infatti impegnato nel Masters 1000 di Shanghai , dove esordirà tra venerdì e sabato.

Sinner e Alcaraz insieme verso Shanghai

A poche ore dalla finale che ha regalato spettacolo a Pechino, Sinner e Alcaraz sono già in volo verso Shanghai. Entrambi saranno al via nel tabellone principale del penultimo Masters 1000 della stagione, dove esordiranno a partire dal secondo turno in qualità di testa di serie numero uno (l'azzurro) e numero 3 (lo spagnolo). Il primo se la vedrà contro Taro Daniel, il secondo contro Juncheng Shang. La bella immagine che li ritrae in viaggio con i rispettivi team verso la più grande città della Cina è stata pubblicata dal coach di Sinner, Simone Vagnozzi, con la scritta "Pechino-Shanghai" e anche dal suo preparatore atletico Marco Panichi, che ha commentato: "Altro giro, altra corsa! Shanghai arriviamo. Che match hanno giocato".