Sinner, la fidanzata Anna Kalinskaya al numero 12 del mondo. I fan stuzzicano Kyrgios

I fan non vedevano l'ora: Anna Kalinskaya vince in Cina, sale al numero 12 del mondo e supera Nick Kyrgios che, al massimo, si è fermato al numero 13. Per questo in parecchi hanno scritto sotto i post del tennista australiano chiedendogli: "Chi è adesso il secondo di servizio?". Il riferimento, neppure troppo velato, è al poco elegante - per usare un eufemismo - post che Kyrgios aveva fatto quando aveva saputo della storia tra Sinner e Kalinskaya. Oggi, mentre lui continua a twittare un giorno sì e l'altro pure, Jannik e Anna si prendono le loro soddisfazioni: lui è il numero uno al mondo, lei la numero 12.