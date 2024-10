Djokovic batte Nadal e si commuove: "Non lasciare il tennis". La risposta di Rafa

È stato Novak Djokovic ad aggiudicarsi il sessantunesimo e ultimo atto della rivalità con Rafael Nadal. Il serbo ha chiuso al terzo posto la sua avventura al Six Kings Slam, vincendo la sfida con il punteggio di 6-2 7-6(5) dopo un'ora e 31 minuti di gioco. Dopo lo spettacolo in campo c'è stato spazio per la premiazione e per i saluti commossi di Nole e Rafa, con quest'ultimo pronto a dire addio al tennis al termine della stagione dopo le Final Eight di Coppa Davis. "Rafa, non so da dove iniziare - le parole di Djokovic nel post partita -. Tornerò alla prima partita che abbiamo giocato nel 2005, mi pare. Chi avrebbe mai pensato che saremmo stati qui 20 anni dopo e che ci saremmo affrontati più di 60 volte. Ho il massimo rispetto per te. Atleta incredibile, persona altrettanto incredibile V.orrei congratularmi con tutta la tua squadra e la tua famiglia per la straordinaria carriera che hai avuto. So quanti sacrifici la famiglia deve fare per un tennista professionista. Congratulazioni. Una carriera incredibile, incredibile davvero. Potrei parlare tutta la notte. Penso che Rafa ora dovrebbe parlare al posto mio. È stato un onore incredibile, come ti ho detto a rete. È stato un piacere incredibile condividere il campo con te. Non lasciare il tennis, resta con noi".