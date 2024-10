Infortunio Cobolli, costretto al ritiro: i motivi e cosa è successo a Vienna

VIENNA (AUSTRIA) - Termina agli ottavi di finale l'avventura di Flavio Cobolli all'Erste Bank Open, l' Atp 500 di Vienna , in Austria, di scena fino a domenica 27 ottobre sul veloce indoor alla Wiener Stadthalle (montepremi 2.470.310 euro). Il tennista romano, n.31 del ranking Atp, cede al secondo set sul risultato di 7-6 (2), 3-1 all'australiano Alex De Minaur (n.10 al mondo e seconda testa di serie del tabellone) per un problema alla spalla destra .

Atp Vienna, Cobolli si ritira: i dettagli

I problemi per l'azzurro iniziano al termine del primo parziale del match quando il fastidio alla spalla destra è sempre più insistente. Flavio prova a stringere i denti, cade 7-6 (2) al tie-break ma è costretto a richiedere il medical timeout. Nella pausa entra in campo il fisioterapista a massaggiare spalla e schiena del romano che, almeno inizialmente, sembra in grado di poter continuare la partita. La svolta arriva nel quarto game del secondo parziale: sulla terza palla-break De Minaur gli mette la risposta di rovescio nei piedi (3-1). A quel punto Cobolli capisce che è più saggio alzare bandiera bianca e ritirarsi dal match dopo un'ora e 13' di partita. All'uscita dal campo i tanti tifosi accorsi al Centrale di Vienna lo salutano con una calorosa standing ovation.