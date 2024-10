Sinner a Parigi Bercy, sorteggio tabellone oggi: orario e dove vederlo in tv

Il Masters di Parigi Bercy chiude come da tradizione il calendario dei "1000" per il tennis maschile. Il torneo, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre, vedrà scendere sul cemento indoor della capitale francese anche il numero uno Jannik Sinner, al suo ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino (10-17 novembre) e della Coppa Davis a Malaga (19-24 novembre). Sullo sfondo, per l'altoatesino, un'altra finale contro Carlos Alcaraz, battuto al Six Kings Slam ma avanti per 3-0 nei precedenti del 2024 per quanto riguarda i tornei ufficiali. C'è attesa per scoprire tutti gli accoppiamenti del tabellone principale: ecco quando sarà e come seguire il sorteggio.