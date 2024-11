Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia di un pass per le semifinali del tabellone di doppio alle Wta Finals di Riyadh . Dopo l'eliminazione subita a causa della sconfitta rimediata in singolare contro Qinwen Zheng , Paolini vuole rifarsi in doppio: per passare il turno bisognerà battere la coppia formata dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova . Le azzurre hanno vinto l'unico precedente.

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, quando si gioca il match

Il match, valevole per la terza giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma giovedì 5 novembre non prima delle ore 17:30 (19:30 locali)

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, i precedenti

Un solo precedente tra queste due coppie, con le azzurre che hanno avuto la meglio per 6-4 6-4 nella finale del Wta di Pechino di quest'anno.

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go.

Wta Finals, il montepremi del doppio

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 129.433

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 64.716 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 235.753 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 480.750 (500 punti)

VINCITRICI IMBATTUTE – € 1.040.085 (1500 punti totali)