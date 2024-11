Paolini-Zheng diretta Wta Finals: segui il tennis oggi LIVE

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Sfida da dentro o fuori per Jasmine Paolini alle Wta Finals . Reduce dal ko con Aryna Sabalenka e nel doppio con Sara Errani , Jasmine (n.4 del mondo) tornerà in campo oggi (mercoledì 6 novembre) alle 13:30 contro la cinese Qinwen Zheng , n.7 del ranking nella terza e ultima giornata del Gruppo Viola : chi vince stacca il pass per la semifinale del torneo, chi perde saluta in anticipo Riyad . Segui la diretta della partita .

Paolini-Zheng, segui il match LIVE

14:29

Paolini-Zheng: 0-1

Paolini spreca la sua prima palla break della partita, con la cinese che riprende il controllo e tiene il servizio.

14:18

Zheng vince il primo set

Terzo break e sesto game di fila per Zheng, che domina e si prende il primo set. Paolini lotta e prova a mandare avanti la sfida, ma il primo set si chiude con un durissimo 6-1 per la cinese, apparsa in totale controllo fin qui.

14:10

Paolini-Zheng: 1-5

Dominio Zheng, che trova un altro ace per chiudere con un servizio a zero che conferma anche il suo secondo break. Il primo set sembra ormai andato.

14:07

Doppio break Zheng, crolla Paolini: ora 1-4

Prosegue il dominio di Zheng, che trova il doppio break e mette a segno il quarto game consecutivo. Paolini in netta difficoltà, servirebbe una grande reazione per riparire un primo set che sembra ormai indirizzato a favore della cinese.

14:04

Paolini-Zheng: 1-3

Un altro ace della cinese per confermare il break: ora Paolini è chiamata a reagire per restare nel primo set.

13:58

Break Zheng, soffre Paolini: ora 1-2

L'azzurra si porta sul 30-0 ma poi viene rimontata. Paolini commette poi due gravi errori che regalano il primo break a Zheng, ora in vantaggio.

13:56

Paolini-Zheng: 1-1

La cinese fatica ma poi chiude con il primo ace della partita e tiene il servizio.

13:48

Paolini-Zheng: 1-0

Primo game solido, un solo punto concesso e subito avanti l'azzurra.

13:46

Paolini-Zheng: si parte!

Termina il riscaldamento, parte Paolini dal servizio: inizia la sfida decisiva, chi vince andrà in semifinale!

13:37

Paolini e Zheng in campo, tra poco si comincia

Ecco in campo Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, che entrano tra gli pplausi del pubblico. Ora il consueto riscaldamento pre-partita e poi inizierà la sfida decisiva.

13:25

Paolini e Zheng tra poco in campo

Manca pochissimo all'inizio della sfida decisiva tra l'azzurra e la cinese.

13:10

Paolini nella storia senza giocare: cosa è successo

Jasmine Paolini scrive la storia del tennis italiano. In virtù delle eliminazioni alle Wta Finals di Elena Rybakina e Jessica Pegula, entrambe sconfitte nelle prime due giornate, la tennista toscana ha già firmato un record: ecco di cosa si tratta. LEGGI TUTTO

13:00

Paolini, bilancio in attivo con le tenniste cinesi

Jasmine ha ottenuto 17 vittorie e 10 sconfitte nel circuito maggiore contro le giocatrici cinesi. L'ultimo successo risale al mese scorso contro Yuan Yue a Wuhan.

12:55

Wta Finals, la classifica del Gruppo Viola

1) Aryna SABALENKA 2-0 (Set: 4-0; Game: 25-15) IN SEMIFINALE

2) Jasmine PAOLINI 1-1 (Set: 2-2; Game: 21-23)

3) Qinwen ZHENG 1-1 (Set: 2-3; Game: 23-25)

4) Elena RYBAKINA 0-2 (Set: 1-4; Game: 23-29) ELIMINATA

12:50

Wta Finals, il cammino di Zheng

Gruppo Viola

Prima giornata: vs Sabalenka 3-6, 4-6

Seconda giornata: vs Rybakina 7-6, 3-6, 6-1

12:45

Wta Finals, il cammino di Paolini

Gruppo Viola

Prima giornata: vs Rybakina 7-6, 6-4

Seconda giornata: vs Sabalenka 3-6, 5-7

12:40

Paolini, appuntamento con la storia

In caso di successo contro Zheng, Jasmine diventerebbe la prima tennista italiana di sempre a raggiungere la semifinale delle Finals.

12:30

Paolini-Zheng, i precedenti

Sarà dura per Jasmine Paolini, nettamente in svantaggio nei confronti diretti con Qinwen Zheng. La numero 7 cinese, infatti, conduce per 3-0 nei precedenti: doppio successo nel 2023, prima nella finale di Palermo (6-4, 1-6, 6-1), poi nella semifinale di Zhenazhou (6-2, 6-2), e ancora una vittoria, poche settimane fa, ai quarti del Wta 1000 di Wuhan (6-2, 3-6, 6-3).

12:20

Paolini-Zheng, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra l'azzurra e la cinese, valida come terza giornata del gruppo viola delle Wta Finals, è pianificata come secondo incontro di giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 13:30 italiane (le 15:30 locali). La partità sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Match visibile anche in diretta streaming su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Anche l’emittente Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) detiene i diritti televisivi e offrirà la possibilità di seguire la partita in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP).

Riyad, King Saud University Indoor Arena