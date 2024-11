Sinner-De Minaur, Atp Finals 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-De Minaur, quando si gioca il match

Il match, valevole per la prima giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma domenica 10 novembre a partire dalle ore 20:30.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Sinner e De Minaur si sono incontrati ben sette volte in carriera e il numero uno al mondo ha sempre avuto la meglio: l'ultimo incrocio si è disputato in occasione della finale dell'Atp 500 di Rotterdam dove l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 6-4.

Sinner-De Minaur, dove vederla in tv

Le partite delle Atp Finals saranno trasmesse per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go. Inoltre, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma RaiPlay

Atp Finals 2024, il montepremi

RISERVA – € 167.092

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 356.823

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 427.433

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.211.043

SUCCESSO FINALE – € 2.411.737

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 5.261.904