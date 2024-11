Sorteggio Atp Finals 2024 diretta Sinner, girone e avversari. Tennis LIVE

Oggi a Torino alle 12:45 saranno svelati i gironi delle Nitto Atp Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre. C'è grandissima attesa per conoscere gli avversari di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo potrebbe incontrare subito Carlos Alcaraz, che attualmente è terzo, dopo essere stato scavalcato da Zverev al secondo posto. Segui i sorteggi con noi in tempo reale.