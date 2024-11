Il messaggio da brividi di Cahill per Sinner e Vagnozzi

Nel giorno dell'arrivo di Jannik Sinner a Malaga, dove insieme all'Italia di capitan Volandri cercherà di bissare il trionfo in Coppa Davis dello scorso anno, per l'altoatesino arriva un messaggio speciale da Darren Cahill, suo coach insieme a Simone Vagnozzi, che si complimenta per il suo allievo dopo una stagione fantastica, chiusa da numero uno del mondo e con la vittoria delle Atp Finals di Torino oltre che con due Slam in bacheca (Australian Open e Us Open).