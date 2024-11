Diretta Italia e Sinner in Coppa Davis: segui la conferenza degli azzurri LIVE

È il giorno di Jannik Sinner , è il giorno della conferenza dell'Italia in Coppa Davis . La squadra capitanata da Filippo Volandri sarà l’ultima a esordire, lo farà giovedì 21, non prima delle ore 17, contro l’Argentina. In caso di qualificazione, in semifinale ci sarebbe una tra Stati Uniti e Australia. Potrebbe riproporsi quindi la sfida Sinner-Fritz nel singolare. Ma prima non bisogna sottovalutare l'Argentina di Baez e Cerundolo.

Alle 17 inizia l'avventura della Spagna, contro l'Olanda. Grande attesa per Rafa Nadal, è il suo ultimo torneo, sarà in campo? Intanto viene celebrato dalla stampa spagnola ed estera.

"Berrettini arriva in Coppa Davis bene - le parole del capitano Volandri a Sky Sport - con un'annata importante. Con buoni tornei a livello di numero giocati, con grandissimi risultati e una grande esperienza. Ci ha aiutato anche l’anno scorso a livello di gruppo quando non poteva giocare, con la fortuna di poterlo schierare in qualsiasi ruolo, genere e forma. Matteo si adatta veramente a qualsiasi cosa gli venga chiesta, perché lui la Davis la sente tantissimo, ci tiene tantissimo e questo è un valore aggiunto. Io sono fiero di averlo a bordo e l’Italia deve essere fiera di avere uno come lui. Come ci arriva Sinner? Sta arrivando con lo spirito giusto, importante, di quello che non ha finito la stagione ma che ha un altro obiettivo importante da raggiungere. Jannik ragiona per obiettivi, finite le Finals si apre il capitolo Davis".

12:30

12:11

L'Italia si è allenata oggi

L'Italia è scesa in campo questa mattina per un allenamento, in attesa dell'arrivo di Jannik Sinner. Musetti indossava la maglia celebrativa per l'addio di Rafa Nadal.

11:58

Terminata la conferenza, attesa per Sinner

È terminata la conferenza stampa dell'Italia in Coppa Davis. Assente giustificato Jannik Sinner, che in giornata sbarcherà a Malaga. C'è grande attesa per il numero uno al mondo, fresco vincitore delle Atp Finals a Torino.

11:42

Musetti: "Mi prendono in giro per la musica"

"Ci divertiamo. Mi prendono in giro per la musica, ma è anche da questi dettagli capiamo quanto siamo uniti come dettagli come gruppo e come squadra. C’è una sorta di amicizia tra tutti quanti che ci fa respirare positività".

11:40

Berrettini, il simpatico siparietto con Musetti

“Musetti è entrato in palestra con la cassa tipo rapper. Io avevo il telefono e ho dovuto togliere la musica (ride, ndr)".

11:39

Volandri: "Così scelgo la squadra"

"La mia raccolta di informazioni mi porta a raccoglierle fino all’ultimo momento. Ecco che fino all’ultimo la convocazione va per classifica. Ripeto. Per me è una raccolta di informazioni importantissima. Poi dopo faremo delle scelte"

11:35

Volandri: "Grazie a quelli che non sono qui"

“Siamo nel mezzo di un percorso. Siamo forse alla settima partita di Davis con me da capitano. Ho sempre chiesto la disponibilità. Ho la fortuna di avere cinque giocatori strepitosi. Vorrei soffermarmi anche su quelli che non sono qui oggi che hanno dato disponibilità a rimanere disponibili fino all’ultimo in caso di necessità”.

11:34

Berrettini: "Essere qui è già una vittoria"

Berrettini: “Come sempre è un grandissimo onore. Abbiamo la fortuna di avere una delle squadre più lunghe di tutta la competizione. Per me già essere qui è una grandissima vittoria. L’obiettivo è vincere la prima".

11:30

Volandri: "Le classifiche in Coppa Davis contano meno"

“Come abbiamo capito in passato dobbiamo rispettare tutti. Le classifiche in Coppa Davis contano meno dobbiamo esserne consapevoli quindi proveremo a farci trovare pronti. E noi siamo pronti”

11:29

Berrettini: "Nadal? Ho tanti ricordi"

"Nadal? Ho tanti ricordi. I miei preferiti sono forse quelli in cui lo tifavo, tipo nella finale del 2005 a Roma contro Coria. Poi quando l’ho affrontato in semifinale agli US Open è stata una bella cosa".

11:27

Volandri: "Pronti a tentare il bis, Sinner è pronto"

“Essere qui da campioni in carica è diverso. Le condizioni del campo quest’anno sono diverse, ma i giocatori sono abituati. Siamo pronti a provarci. Come abbiamo visto nelle ultime settimane Sinner? Sembra abbastanza pronto (ride, ndr). Ha fatto un lavoro incredibile alle Finals e in Davis anche lo scorso anno. Quindi dopo Torino credo sia già pronto”

11:27

Berrettini: "Atmosfera fantastica"

"L’atmosfera è fantastica. Abbiamo fatto il tifo per le ragazze, non succede spesso di essere nello stesso posto in nazionale e ho saltato i Giochi Olimpici che magari sono simili. Ero sorpreso da quanti tifosi polacchi c’erano quindi abbiamo provato a farci sentire".