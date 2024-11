Spagna-Olanda diretta coppa Davis: Nadal e tutte le partite LIVE

MALAGA - Ci siamo, inizia la fase finale della Coppa Davis. I padroni di casa della Spagna sono pronti a sfidare l’Olanda. Nel primo singolare ecco Rafa Nadal schierato contro Van de Zandschulp. La volontà del tecnico Ferrer è chiara: mandare in campo il 22 campione slam arrivato a fine carriera, ma apparso in ottima forma. A seguire Alcaraz contro Griekspoor. In caso di parità si giocherà il doppio. Segui tutti gli aggiornamenti.