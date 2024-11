Paolini troppo forte: l'avversaria scoppia a piangere in campo nella BJK Cup

L'Italia è sul tetto del mondo nel tennis femminile . Con la vittoria di Jasmine Paolini su Rebecca Sramkova , le azzurre capitanate da Tathiana Garbin si aggiudicano la Billie Jean King Cup superando per 2-0 la Slovacchia . Prima della numero 4 del mondo, a vincere era stata Lucia Bronzetti con Viktoria Hruncakova . Già durante gli ultimi game, Sramkova era apparsa in difficoltà non solo per il risultato, ma anche mentalmente. La reazione più grande, però, è arrivata al termine dell'incontro.

Le lacrime di Sramkova

Con il risultato sul 6-2 5-1, la tennista slovacca si era piegata su sé stessa in evidente situazione di difficoltà. Terminato l'incontro, mentre le italiane festeggiavano in campo, Sramkova si è seduta cercando di trattenere le lacrime di delusione per la sconfitta. Immediato l'arrivo di tutta la sua squadra per confortarla dopo una sconfitta pesante per quanto visto in campo e per il risultato finale.