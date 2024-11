Italia-Slovacchia diretta finale BJK Cup: segui Paolini e le azzurre. Tennis oggi LIVE

MALAGA (SPAGNA) - Un anno dopo una nuova finale di Billie Jean King Cup per l'Italia di tennis femminile , con le azzurre della capitana Tathiana Garbin che oggi (20 novembre, dalle ore 17) affronteranno a Malaga la sorprendente Slovacchia (eliminate nell'ordine Usa, Australia e Gran Bretagna) con l'obiettivo di scrivere un finale diverso rispetto a quello del 2023 (a Siviglia), quando il titolo andò al Canada. Dopo le vittorie su Giappone e Polonia caccia dunque all'impresa per Jasmine Paolini, Sara Errani e le altre azzurre convocate (Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan). Segui la diretta della sfida.

BJK Cup, Italia-Slovacchia LIVE

18:20

Bronzetti-Hruncakova 2-4 (6-2): Lucia cede il servizio

Break a zero per Hruncakova, che strappa così il servizio a Bronzetti e vola sul 4-2 nel secondo set della sfida che l'ha vista cede il primo parziale all'azzurra.

18:15

Bronzetti-Hruncakova 2-3 (6-2): torna avanti la slovacca

Servizio tenuto a zero anche da Hruncakova, che torna avanti (ora 3-2) nel secondo set della sfida contro Bronzetti, che si è però aggiudicata il primo parziale (6-2).

18:13

Bronzetti-Hruncakova 2-2 (6-2): servizio a zero per l'azzurra

Reazione di Bronzetti, che dopo due game persi consecutivamente tiene il servizio a zero e riaggancia Hruncakova sul 2-2 nel secondo set.

18:10

Bronzetti-Hruncakova 1-2 (6-2): Lucia ora deve inseguire

Servizio tenuto a 15 da Hruncakova che in questo secondo set si porta avanti 2-1 su Bronzetti, per la prima volta costretta a inseguire in questo match.

18:07

Bronzetti-Hruncakova 1-1 (6-2): controbreak a zero per la slovacca

Immediato controbreak di Hruncakova: la slovacca non lascia nemmeno un punto a Bronzetti, che perde il servizio e viene riagganciata sull'1-1 nel secondo set.

18:04

Bronzetti-Hruncakova 1-0 (6-2): subito break nel secondo set

Subito un break per Bronzetti in avvio di secondo set: l'azzurra sfrutta la prima chance utile ai vantaggi e si porta avanti 1-0 su Hruncakova in questo parziale potenzialmente decisivo.

17:57

Bronzetti-Hruncakova 6-2: il primo set è dell'azzurra!

Servizio tenuto a 15 con palle nuove e primo set vinto per Lucia Bronzetti, che chiude sul 6-2 il parziale nella sfida contro la slovacca Viktoria Hruncakova.

17:53

Bronzetti-Hruncakova 5-2: ancora un break per Lucia!

Ancora un break per Lucia Bronzetti, che ai vantaggi sfrutta la prima occasione e vola sul 5-2 nel primo set della sfida contro la slovacca Viktoria Hruncakova.

17:48

Bronzetti-Hruncakova 4-2: due palle break annullate dall'azzurra

Sotto 15-40, Bronzetti annulla due palle break e poi porta a casa il game ai vantaggi: 4-2 in favore dell'azzurra ora il risultato nel primo set della fida contro Hruncakova.

17:42

Bronzetti-Hruncakova 3-2: servizio a zero per la slovacca

Reazione di Hruncakova: servizio tenuto a zero dalla slovacca che accorcia così le distanze da Bronzetti, ora avanti 3-2 nel primo set.

17:39

Bronzetti-Hruncakova 3-1: Lucia conferma il break!

Break confermato da Lucia Bronzetti, che tiene il servizio a 15 e allunga sul 3-1 in questo primo set della sfida contro la slovacca Hruncakova.

17:34

Bronzetti-Hruncakova 2-1: torna avanti l'azzurra

Terzo break in altrettanti game in questo avvio di match tra Bronzetti e Hruncakova: due ace e due doppi falli per la slovacca, che ai vantaggi cede un altro servizio all'azzurra (brava a sfruttare la prima chance e ora avanti 2-1).

17:29

Bronzetti-Hruncakova 1-1: controbreak della slovacca

Immediato controbreak di Hruncakova: Bronzetti si salva una prima volta ai vantaggi, ma poi cede il servizio alla slovacca che riaggancia l'azzurra sull'1-1.

17:22

Bronzetti-Hruncakova 1-0: subito un break per Lucia!

Subito un break per Lucia Bronzetti, che inizia il match strappando il servizio a Hruncakova: sotto 15-40, la slovacca si salva allungando il game ai vantaggi dove però l'azzurra sfrutta la terza chance per portarsi sull'1-0.

17:17

Bronzetti-Hruncakova: iniziato il primo singolare

Iniziata al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga la sfida tra Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova, primo singolare della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia. Primo game in risposta per l'azzurra.

17:13

Riscaldamento in corso per Bronzetti e Hruncakova

Riscaldamento in corso per Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova, che tra poco si sfideranno nel primo singolare della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia.

17:05

Italia e Slovacchia entrano in campo: dopo gli inni via alla finale

Italia e Slovacchia fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico che ha gremito gli spalti del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Tra poco, dopo gli inni nazionali, inizierà la finale di Billie Jean King Cup.

16:59

Errani/Paolini contro Hruncakova/Mihalikova nell'eventuale doppio

Se dopo i due singolari il risultato tra Italia e Slovacchia dovesse essere in parità, la finale della Billie Jean King Cup verrà decisa dal doppio, con Sara Errani e Jasmine Paolini a sfidare Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova.

16:48

Italia-Slovacchia: il bilancio dei precedenti

Tre i precedenti tra Italia e Slovacchia, con le azzurre sotto 2-1 nel bilancio prima della finale di Billie Jean King Cup in programma oggi a Malaga. Dopo le sconfitte del 2002 e del 2017 è finita invece con una vittoria italiana l'ultima sfida dell'aprile dello scorso anno, in terra slovacca nelle qualificazioni.

16:37

Dopo Bronzetti toccherà a Paolini: sfida con Sramkova

Al termine della sfida tra Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova toccherà poi a Jasmine Paolini scendere in campo nel secondo singolare della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia: la numero 4 del mondo se la vedrà con la 28enne Rebecca Sramkova (n.43 Wta).

16:29

Bronzetti contro Hruncakova: i precedenti

Una sfida inedita quella tra Lucia Bronzetti (25 anni, n.78 Wta) e Viktoria Hruncakova (26 anni, n.238 Wta), che si affronteranno per la prima volta a Malaga nel singolare che darà il via a Italia-Slovacchia, finale della Billie Jean King Cup.

16:22

Italia-Slovacchia: Bronzetti sfida Hruncakova nel primo singolare

Saranno Lucia Bronzetti (25 anni, n.78 Wta) e Viktoria Hruncakova (26 anni, n.238 Wta) a sfidarsi tra meno di un'ora a Malaga nel primo singolare della finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia.

16:17

Paolini al settimo cielo per la finale: la gag in diretta con la famiglia

Una gioia irrefrenabile per Jasmine Paolini dopo il match di doppio vinto con Sara Errani che ha deciso la semifinale di Billie Jean King Cup contro la Polonia. E dopo aver conquistato la finale, la numero 4 del mondo è stata protagonista di una gag in diretta con la sua famiglia. TUTTI I DETTAGLI

16:11

Italia-Slovacchia: chi sono le avversarie delle azzurre

Queste le tenniste della Slovacchia convocate dal capitano Matej Liptak che sfideranno l'Italia a Malaga nella finale della Billie Jean King Cup: Rebecca Sramkova, Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Hruncakova, Renata Jamrichova, Tereza Mihalikova.

16:04

Jasmine Paolini e la foto con Nadal: "Grazie di tutto"

A Malaga la numero 4 del mondo Jasmine Paolini ha coronato un sogno, posando finalmente al fianco della sua fonte di ispirazione Rafa Nadal. LEGGI TUTTO

16:00

Italia-Slovacchia, finale BJK Cup: dove vederla in tv e in streaming

Finale di Billie Jean King Cup tra Italia e Slovacchia oggi al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

