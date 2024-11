La previsione di Panatta sul doppio Sinner-Berrettini: "Lo farei senza pensarci"

"Trovatevi qualcuno che vi ama come Panatta ama Sinner". Sui social in molti hanno notato la stima e l'affetto che Adriano Panatta nutre nei confronti di Jannik Sinner. Il campione romano ha commentato il match d'esordio in Coppa Davis dell'azzurro contro Cerundolo, chiuso in due set 6-2 6-1. E si è lanciato anche in una previsione sul successivo, fondamentale doppio. "In una partita decisiva come il doppio oggi, in cui ci si gioca il passaggio del turno, io schiererei Sinner pure nel doppio senza neppure pensarci un attimo". Volandri deve averlo sentito, perché Jannik è sceso poi in campo a fianco di Matteo Berrettini per la sfida decisiva contro l'Argentina.