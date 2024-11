Italia-Argentina Coppa Davis diretta, Sinner guida gli azzurri. Tennis oggi LIVE

Ci siamo, è il giorno del debutto dell'Italia in Coppa Davis , con la squadra azzurra che vuole riconfermarsi campione. Sinner e compagni faranno il loro esordio contro l'Argentina di Baez , con in palio un posto in semifinale. C'è attesa per scoprire le scelte del capitano Volandri : segui il match in diretta.

14:55

Italia-Argentina, Sinner sfida Baez

Si attendono le scelte dei due capitani, ma la seconda sfida (non prima delle ore 19) sarà quella tra i primi giocatori delle due squadre, ovvero Sinner contro Baez. Solo due precedenti tra l'azzurro e l'argentino, con due vittorie di Sinner agli Australian Open e nel Masters 1000 di Shanghai.

14:45

Segui la Coppa Davis sull'app del Corriere dello Sport

Scarica la nuova App del Corriere dello Sport per seguire live la Coppa Davis:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

14:35

Italia, le ipotesi sul doppio: Bolelli-Vavassori o Sinner?

Il doppio di ruolo, Bolelli e Vavassori, viene però da una stagione entusiasmante: 3 titoli ATP, 2 finali Slam e la partecipazione alle ATP Finals. Lasciarli fuori potrebbe essere una scelta altrettanto coraggiosa. Con l’assenza di Sonego, da giorni è partito il toto nome sul possibile compagno di Sinner. La coppia più intrigante sarebbe quella con Berrettini.

14:25

Italia, tutte le scelte di Volandri: Sinner e poi...

Il numero uno della Nazionale ha l’onere e l’onore di dover pescare gli uomini giusti in mezzo a un gruppo importante. Su chi giocherà da numero uno, dubbi non ne sono mai esistiti e mai ne esisteranno: Jannik Sinner è in prima linea. LEGGI TUTTO

14:15

Usa-Australia, Italia spettatrice interessata

Intanto si sta giocando il quarto di finale tra Usa e Australia, che andrà al doppio decisivo per risolvere la sfida. L'Italia è spettatrice interessata: in caso di vittoria contro l'Argentina sfiderà proprio una tra queste due Nazionali. SEGUI QUI

14:10

Italia-Argentina: l'orario e come seguirla in diretta

L'Italia scenderà in campo contro l'Argentina per conquistare un posto in semifinale: ecco tutte le informazioni sul match, l'orario e dove seguirla in tv o streaming. LEGGI QUI

14:00

Coppa Davis, l'Italia debutta con l'Argentina

La squadra azzurra fa il suo esordio nelle Final 8 di Malaga sfidando l'Argentina: in palio un posto in semifinale.

Malaga - Spagna