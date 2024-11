Berrettini, Musetti e l'Italia della Davis: il gesto social per la vittoria della BJK Cup

Malaga si tinge di azzurro, e potrebbe non finire qui. Mentre le tenniste italiane festeggiano il trionfo in Billie Jean King Cup, gli uomini scaldano i motori per l'esordio nelle finali di Coppa Davis, in programma giovedì contro l'Argentina. Mercoledì sera, però, la scena è tutta per la selezione capitanata da Tathiana Garbin, che trionfa sulla Slovacchia e porta a casa la coppa dopo i successi in singolare di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. Anche la squadra di Davis, tramite i social, celebra l'impresa delle connazionali.