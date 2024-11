Coppa Davis, quando gioca l'Italia contro l'Australia: orario e dove vedere in tv la semifinale

L'Italia avanza in Coppa Davis . Dopo la vittoria per 2-1 sull'Argentina , arrivata grazie al successo in doppio della coppia Sinner-Berrettini, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri se la vedranno in semifinale contro l'Australia, che nel primo turno di questa Final 8 ha superato gli Stati Uniti sempre al terzo match. In palio c'è la finale dove l'Italia potrebbe andare a caccia del secondo titolo di fila, ma prima c'è da superare il penultimo atto.

Italia-Australia in Coppa Davis, l’orario del match

La sfida tra Italia e Australia è in programma sabato 23 novembre a partire dalle ore 13, quando avrà inizio il primo incontro di singolare.

Italia-Australia in Coppa Davis, dove vederla in tv e in streaming

Le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre che sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis come canale di riferimento) e in streaming su RaiPlay, Now Tv e Sky Go.