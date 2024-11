Italia-Argentina Coppa Davis, Sinner in campo: orario e dove vederla in tv

MALAGA - Va in campo l’Italia e vuole confermarsi campione della Coppa Davis. Contro l’Argentina c’è in palio l’accesso alla semifinale. Capitan Volandri si affida a Sinner e poi ballottaggio tra Musetti e Berrettini. Jannik arriva a Malaga da fresco vincitore delle Atp Finals. La sua stagione è d’oro: vincere anche qui sarebbe la ciliegina su una torta magnifica. Inizio primo match alle ore 17. A seguire e dunque non prima delle 19 la sfida tra i primi giocatori delle due squadre, ovvero Sinner e Baez. A chiudere l’eventuale doppio con Bolelli/Vavassori per gli azzurri. In apertura dovrebbe toccare ad uno tra Musetti e Berrettini contro Cerundolo.