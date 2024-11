Sinner, l'emozionante messaggio a Nadal: "Grazie di tutto, Rafa"

C'è anche Jannik Sinner nella lunga lista di sportivi, tennisti e non, che hanno omaggiato Rafael Nadal prima e dopo la sua ultima partita in carriera. Sui canali social del numero uno è infatti apparso un videomessaggio dedicato allo spagnolo, che in Coppa Davis contro Van de Zandschulp ha disputato il suo ultimo incontro. "Rafa, che posso dire? Grazie mille per tutto quello che hai fatto e per quello che ci hai dato, come giocatore, ma ancora di più come persona" - comincia il messaggio dell'altoatesino, impegnato ora con l'Italia in Davis.