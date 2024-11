Italia-Olanda, finale Coppa Davis: partite, quando si gioca e dove vederla in tv

Nel segno dei successi di Jannik Sinner (6-3 6-4 a Alex De Minuar ) e di Matteo Berrettini (6-7(6) 6-3 7-5 a Thanasi Kokkinakis ), l'Italia batte l'Australia 2-0 e conquista per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Davis . È il numero uno del mondo a firmare il punto decisivo grazie alla nona vittoria su altrettanti confronti diretti contro l'australiano. In finale gli azzurri capitanati da Filippo Volandri affronteranno l' Olanda per andare a caccia del terzo titolo nella storia della competizione.

Italia-Olanda, quando si gioca il match

La sfida tra Italia e Olanda, valevole per la finale della Coppa Davis 2024, è in programma domenica 24 novembre a partire dalle ore 13:00, quando avrà inizio il primo incontro di singolare.

Italia-Olanda, i convocati

Convocati Italia:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri

Convocati Olanda:

Tallon Griekspoor

Botic Van de Zandschulp

Jesper De Jong

Wesley Koolhof

Capitano: Paul Haarhuis

Italia-Olanda, i precedenti

L'Italia ha vinto la Coppa Davis in due occasioni, nel 1976 e nel 2023, e ha raggiunto la finale, oltre a quella di questa edizione, altre sei volte. Sono ben dieci i precedenti andati in scena tra Italia e Olanda, con gli azzurri avanti 9-1 nel conto dei confronti diretti. L'Italia ha perso solamente la sfida andata in scena nel 2010 a Zoetermeer e ha vinto per 2-1 l'ultimo incrocio andato in scena lo scorso settembre all'Unipol Arena di Bologna.

Italia-Olanda, dove vederla in tv e in streaming

Le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre che sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis come canale di riferimento) e in streaming su RaiPlay, Now Tv, Sky Go e Supertennix.