Italia-Australia diretta Coppa Davis semifinale Sinner e Berrettini: tennis oggi LIVE

MALAGA - Dopo aver battuto l’Argentina nei quarti di finale, l’Italia sfida (ancora) l’Australia per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Davis 2024. Per il match che lo scorso anno valse il titolo, il capitano Filippo Volandri sembrerebbe intenzionato a schierare Matteo Berrettini contro Popyrin, mentre Jannik Sinner dovrebbe affrontare De Minaur. I due tennisti azzurri, dopo la brillante prestazione fornita contro l’Argentina, potrebbero nuovamente scendere in campo nell’eventuale sfida di doppio contro Ebden e Thompson. Segui tutti gli aggiornamenti dal pre a post match in diretta.