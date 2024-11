Incredibile Musetti, si allena con una racchetta di legno prima di Italia-Australia: ecco il motivo

MALAGA - Lorenzo Musetti è stato il primo a scendere in campo oggi per l'allenamento dell'Italia, che alle 13 si giocherà con l'Australia l'accesso alle finali di Coppa Davis. Dopo il debutto da dimenticare con Cerundolo ai quarti di finale, Musetti non dovrebbe giocare: nel ballottaggio per il primo singolarista il favorito è Berrettini, che ha giocato un doppio pazzesco con Sinner. Però giustamente Volandri vuole tenerlo sul pezzo, perché non si sa mai cosa possa succedere in tre sfide che potrebbero essere lunghissime. Lorenzo potrebbe essere eventualmente anche una carta per il doppio, in caso Berrettini uscisse stremato dal suo singolare.