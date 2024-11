Il punto pazzesco di Berrettini contro Kokkinakis: anche Sinner lo aveva fatto

MALAGA (SPAGNA) - Matteo Berrettini show contro Thanasi Kokkinakis . Il tennista romano ha battuto l'australiano nella prima sfida del singolare valida per la semifinale di Coppa Davis , in rimonta, con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-5 dopo oltre due ore e 45' di partita. Negli occhi dei tifosi presenti al Palacio de Deportes José María Martín Carpena è però rimasta la giocata di altissima scuola dell'azzurro, autore di un punto da urlo.

Berrettini, che giocata: tifosi increduli! "Ha fatto come Sinner a Roma"

Sul punteggio di 5-5 nel terzo e decisivo set e sotto di un punto nell'undicesimo game del parziale (errore in risposta sul servizio e drittto di Kokkinakis), Berrettini incanta il pubblico di Malaga: l'azzurro trova infatti un pazzesco dritto difensivo in back che si trasforma in un vincente, imprendibile per Kokkinakis. Pubblico in visibilio, in Spagna e sui social: tanti gli utenti che hanno paragonato la giocata di Matteo a quella di Jannik Sinner, autore di un punto simile agli Internazionali di Roma del 2023. 'Vittima' del punto da urlo dell'attuale numero uno al mondo? Ancora una volta Kokkinakis che, anche un anno e mezzo fa, si è dovuto inchinare davanti a un'autentica prodezza.