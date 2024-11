Anna Kalinskaya si sfoga dopo la crisi con Sinner: "Qualcuno..."

Jannik Sinner continua a inanellare vittorie e trionfi sul campo da tennis ma la sua vita sentimentale non potrebbe essere più nel caos. Vanno avanti ormai da settimane voci e speculazioni sulla (ancora presunta) crisi con la fidanzata, la collega Anna Kalinskaya, finora mai commentate da nessuno dei due protagonisti. Il numero uno al mondo è concentrato sulla Coppa Davis con l'Italia (domani in campo per la semifinale contro l'Australia) mentre la tennista russa non si è fatta vedere né dalle parti di Torino né finora da quelle di Malaga ma continua le sue vacanze a Miami. Sui social però ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sfogandosi con una storia pubblicata su Instagram.