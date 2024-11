Coppa Davis e l'addio a Malaga: dove si può giocare nel 2025 e perché

MALAGA - La Coppa Davis del futuro è ancora alla ricerca di una nuova casa. L’unica certezza in vista del 2025 è l’addio a Malaga dopo tre edizioni, praticamente certo anche il saluto alla Spagna che nel 2019 e nel 2021 ha ospitato la fase clou con Madrid. Fino a un mese la federazione spagnola era al lavoro per un passaggio di consegne con Valencia, salvo fare dietrofront dopo le spiacevoli inondazioni che hanno colpito la terza città per abitanti del Paese. In pole position c’è la Cina, pronta a un investimento che aumenterebbe il montepremi complessivo della competizione. Logisticamente non sarebbe la scelta logistica migliore per gli atleti e il pubblico, come ha dimostrato il girone ospitato da Zhuhai nel mese di settembre, quando USA, Germania, Cile e Slovacchia si sono affrontate in una cornice tutt’altro che avvincente. «Dobbiamo decidere quale sarà l’opzione migliore per noi, non solo per la Davis ma anche le Finals di Billie Jean King Cup - Le parole del presidente dell’ITF, David Haggerty - Al momento abbiamo due, tre offerte ottime e l’anno prossimo decideremo». Nella conferenza stampa di fine torneo tenuta insieme a Feliciano Lopez (direttore Coppa Davis), Alex Hughes (Direttore dei grandi eventi ITF) e Mark Woodforde (membro del comitato della Davis), il numero uno della federazione internazionale non ha svelato quali siano le nazioni candidate. Non dovrebbe esserci l’Italia, che lo scorso anno sembrava poter essere una delle nazioni interessate.